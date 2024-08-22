Borsaya kahveci geliyor: Coffee De Madrid halka açılmak için hazırlık yapıyor

Coffee De Madrid’in, büyümeyi hedefleyen bir işletme olarak fon teklifleri aldığını söyleyen Sabri Pisikoğlu, “Halka arz için hazırlıklar yapıyoruz. Coffee De Madrid franchise modeli ile büyümeyi hedefleyen, ayrıca farklı ülkelere masterfranchise veren bir işletmedir. Firmamıza fon teklifleri gelmektedir. Son 2 hafta içerisinde 2 ayrı firmadan fon teklifi geldir. Şirketlerden birisi Katar Menşeili bir fon şirketi diğeri ise İstanbul’dan bir firma. Fon şirketleri firmanın %85’lik kısmına ortak olmak istediklerini ve operasyon kısmını birlikte yürütmek istediklerini belirtti. Henüz değerlendirme aşamasındayız. Ciro olarak halka arza girme noktasına yaklaştık. Hedefimiz borsaya girmek. Şu anda hisse senedi bastırmaya başladık bu sene içerisinde borsaya girmeyi hedefliyoruz. Mali yapıyı hazırlama aşamasındayız” dedi.

57 yurtiçi 6 yurtdışı şubemiz ile hizmet veriyoruz

Coffee De Madrid markası şu anda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde (Ankara, İzmir, İstanbul, Bodrum, Fetiye, Bursa, Rize, Mardin, İzmit) ve yurtdışında Irak Bölgesinde(Master Franchise) faaliyet gösteriyor. 57 şube yurtiçinde, 6 şube yurtdışında olmak üzere 63 şube ile müşterilerine kaliteli ve lezzetli kahve deneyimi sunduklarını söyleyen Pisikoğlu, “Şirket olarak operasyon ekibi, barista eğitmenleri, gıda mühendisleri, uzman muhasebe ekibi reklam ve tanıtım ekibi, sevkiyat grubu ve teknik servis hizmeti veren bir kadro ile hizmet veriyoruz. Şirketin ve markaının kuruluş amacı olan iyi kahvei iyi lezzet, temiz ve kaliteli konsepti ile ,sürekli inovasyon ve güncellemeleri ile Dünya Markaları arasında yer almayı hedefliyoruz” dedi.

Kalite ve lezzetin izinde

Ana ürünleri olan kahvenin en kalitelisini yeşil çekirdek halinde alıp, kendilerine özgü oluşturdukları reçetelerle kavurarak piyasaya sunan Coffee De Madrid, kendi kafe markası ile şubelerine ve Coffee Prime markası altında dışarıdaki tüketicilere ulaştırıyor. Ankara’daki merkez şubelerinde bulunan kahve kavurma tesisi, tamamen şeffaf bir şekilde misafirlerin görebileceği hem görsel açıdan hem de hijyen güvenilirliği açısından büyük bir fırsat sunuyor. Geniş bir seçenek sunan showroom ile kahveye dair ihtiyaçların hem işletmeler hem de kişisel kullanımlar için temin edilebiliyor. Coffee De Madrid, Fethiye, Urla, Bodrum ile beraber Ankara’da da Bahçelievler, Beşevler, Beytepe 1923, Maidan İş Merkezi, Etlik Şehir Hastanesi VIP bölümü ve Kızılay Saraçoğlu Projesi gibi birçok yeni ve iyi lokasyonda bulunuyor. Konsepti, menüsü, temizliği, güler yüzlü personeli ve rahat yaşam alanları ile keyifli bir ortam sunuyor. Menülerinde içeriği zengin sandviçler, salatalar, dünyanın en iyi bitki ve meyve çayları, frozen ve bubble tea gibi birçok ürün alternatifi bulunuyor.

“Yurtdışında büyüme planlarımız var”

İlk yurt dışı projemiz olan Irak Masterfranchs sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen, Coffee De Madrid sahibi ve kurucusu Sabri Pisikoğlu, “Irakta önde gelen İş adamlarından biriyle bir anlaşmamız oldu ilk etapta 5 adet şube açma taahhüdü aldık. 2 yıl içerisinde 5 şube açılmış olacak. Yeni açacağı tüm şubelerde tadilat dahil tüm işlemler bizim firmamız tarafından gerçekleştirilecek. Haziran başında ilk şube tadilatına başlanacak. Almanya’dan bir görüşme talebi aldık Alman bir şirket Master franchise talebinde bulundu görüşmelerimiz devam ediyor. İlk Almanya sonrada Tüm Avrupa’da Master franchise talep ediyorlar. Dubai ve Katar için araçla kahve alıp devam eden bir sistem geliştireceğiz 30 bin aracın geçtiği bir lokasyon belirlendi ve burayı pilot bölge olarak seçtik ilk aşamada bu bölgeler ile başlayıp sonra belirlenen 20 alana daha kurulum gerçekleştireceğiz” diye konuştu.