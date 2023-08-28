Devir haberi sonrası İş Bankası hisseleri tavan

İş Bankası, yeni faaliyet alanlarında yatırım ve sürdürülebilir büyümeyi hızlandıracak yapı oluşturması amacıyla bünyesinde bulunan onlarca sanayi ve finans kuruluşunun hissesini tamamen sahip olduğu yeni bir şirkete devredeceğini duyurdu.

Banka hisseleri yüzde 5'in üzerinde primli açılmasının ardından kazanımlarını artırarak gün ortasında yüzde 9.96 primle tavan seviyeden işlem gördü.

Oyak Yatırım'ın notunda yeni kararın bankanın ileriye dönük özsermaye kârlılığı ve piyasa değerine pozitif katkı sağlayabileceği, hisseye de olumlu yansımasının beklendiği ifade edildi.

İş Bankası bu akşam saat 190:0'da kısmi bölünme kararıyla ilgili düzenleyeceği telekonferansta konuyla ilgili detayları anlatacak, soruları yanıtlayacak.

İş Bankası'nın iştirakleri arasında Şişecam, Trakya Holding ve Anadolu Hayat gibi sektörlerinin en büyük veya başlıca şirketleri bulunuyor.