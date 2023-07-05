Dow Jones ve S&P 500 endeksi düşüşle açıldı
ABD'de Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalışla, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle açıldı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalışla 34.344,72 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 4.442,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 13.772,10 puana geriledi.
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yayımlanacak toplantı tutanaklarını beklerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
Analistler, Fed toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin, Banka'nın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini azaltmasının beklendiğini kaydetti.