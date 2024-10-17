ECB'nin üç temel politika faizinde 25 baz puan indirimine kesin gözüyle bakılıyor

Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif bir seyir izleniyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 519,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 19.518 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.320 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 34.843 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 7.526 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 12.012 puandan işlem görüyor.

Gelecek döneme dair resesyon endişeleri sürüyor

Dünya genelinde bir süredir devam eden sıkı para politikasının sonuna yaklaşılırken, gelecek dönemde resesyon yaşanıp yaşanmayacağı sorusu varlığını koruyor. ECB'nin bugün yapacağı para politikası toplantısında üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kurumsal tarafta ise Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından hisselerdeki değer kaybı, dün de devam etti. Şirketin hisseleri günü yüzde 5,1 kayıpla kapattı.

LVMH hisselerinde beklenmedik düşüş

Lüks tüketim malları grubu Louis Vuitton and Moet Hennessy, (LVMH) hisseleri de üçüncü çeyrek satışlarında özellikle Çin'deki zayıf talebin etkisiyle beklenmedik düşüş yaşanması ve şirketin belirsiz ekonomik ve jeopolitik ortama ilişkin uyarıda bulunmasının ardından yüzde 3,68 değer kaybetti.