'En büyük 500'ün 85'i halka açık

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı 2023 yılı Türkiye'nin En Büyük 500 şirketi listesi yayınlandı Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören 85 sanayi şirketi listede yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin oluşturduğu listenin ilk 5 sırasında Tüpraş, Ford Otomotiv, Arçelik, Erdemir ve TOFAŞ yer aldı.

Erdenir 5 sıra geriledi

Geçen yıl üçüncü sırada olan Erdemir, bu yıl yerini Arçelik'e kaptırdı. Erdemir genel sıralamada da 5'nci sıradan 10'ncu sıraya geriledi.

İlk kez listeye girenler

Smart Güneş, Dardanel, Batı Söke, Kalekim ve Baştaş Başkent Çimento bu yıl ilk kez İSO 500 listesinde kendilerine yer buldular.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerden İSO 500 içinde en hızlı yükseliş gösteren Erciyes Çelik Boru oldu. Şirket 128 sıra birden yükselerek 452'nci sıradan 324'üncü sıraya çıktı. Pınar Et 109 sıra, Boğaziçi Beton 98 sıra yükseldi.

En çok sıra kaybeden şirketlerde ise 214 sıra düşerek 484'üncü sıraya inen Hektaş yer aldı. İzdemir Enerji 116 sıra, Menderes Tekstil 110 sıra ve Gübre Fabrikaları 107 sıra düştü.