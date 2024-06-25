Togg, 'En büyük 500'de 42'nci sırada: 2023'te 24,3 milyar liralık satış

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2023 yılı sonuçları bugün açıklandı. Araştırmaya göre, üretimden satışlarda en büyük kuruluş, 484 milyar liralık satışlarıyla Tüpraş oldu.

İSO 500 listesine göre Togg'un üretimden elde ettiği satışlar 2023'te 24,3 milyar TL olarak kaydedildi. Şirket bu satış geliriyle 2023'te Türkiye'nin en büyük 42. şirketi oldu.

Sektörel olarak bakıldığında otomotivde en yüksek gelir 238 milyar TL ile Ford Otosan'da kaydedildi. Ford Otosan'ı 127,5 milyar TL ile Toyota; 107,2 milyar TL ile Oyak Renault; 94,3 milyar TL ile Mercedes-Benz ve 78 milyar ile Tofaş izledi.

Bu rakamlar dikkate alındığında Togg'un listedeki ilk yılında Ford Otosan'ın onda biri, Tofaş'ın ise üçte biri kadar gelir yazması dikkat çekti.

Togg ne zaman üretime başladı, kaç adet sattı?

Ekim 2022'de üretimine başlanan Togg, ilk aracını geçen yıl mart ayında sattı. Şirket 2023yılında 19 bin 583 adet araç sattı.

Aynı dönemde Ford Otosan'ın yerli üretimden satışı 70 bin 515 oldu. Toyota'nın yerli satışları 33 bin 51; Tofaş'ın da Fiat markasıyla satışı 176 bin 529'u buldu.