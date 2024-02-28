Erdemir'den temettü kararı
Erdemir Yönetim Kurulu, 2023 için temettü teklifini açıkladı.
Haber Merkezi
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Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 2023 için 1 TL nominal değerli paya 0,45 TL net temettü teklifi sunulmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, kâr dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde, şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, 2024 yılı Mart ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.