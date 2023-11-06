Escar Filo Kiralama temettü dağıtacak
Borsa İstanbul’da işlem gören Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ, pay sahiplerine 9 Kasım'da temettü ödeyecek.
Haber Merkezi
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Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ, temettü kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamayla duyurdu.
Buna göre şirketin 1 Kasım'daki yönetim kurulu toplantısında yatırımcılara temettü dağıtma kararı alındı.
Borsada 171,7 TL'den işlem gören şirketin her bir payı için 1 lira 53 kuruş net temettü ödenecek.
Temettü ödenecek hak sahipleri 8 Kasım'da belirlenecek, ödemeler ise 9 Kasım'da yapılacak.