Fed Başkanı'nın enflasyon açıklamaları Avrupa piyasalarında risk iştahını artırdı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 513,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 18.235 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.165 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 33.618 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 artışla 10.968 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 7.579 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan Euro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0750 seviyesinden işlem görüyor.

ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda yoğun gündem

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde 'ECB Merkez Bankacılığı Forumu' kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, ilk çeyrekteki duraklamanın ardından dezenflasyonist eğilimde yeniden başlama belirtileri görüldüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonu hedefimize düşürmede oldukça ilerleme kaydettik" dedi.

Dünkü panelde konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde da ilk çeyrekte ortaya çıkan ve devam edeceğini umdukları yavaş bir toparlanma sürecinde olduklarını ancak geleceğe dair belirsizlikler olduğunu dile getirerek, dezenflasyonda oldukça ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Enflasyonun doğru yönde ilerlediğini belirten Lagarde, enflasyonu düşürme sürecinin 2024'ün sonuna kadar engebeli olabileceğini ifade etti.

Bugün de Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bölge genelinde hizmet sektörü PMI ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Euro Bölgesi'nde TÜFE beklentileri yanıltmadı

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yıllık bazda beklentiler doğrultusunda yüzde 2,5 oldu. Bölgede işsizlik ise mayısta yüzde 6,4 ile sabit kaldı.

Analistler, ayrıca bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi, fabrika siparişleri ISM hizmet sektörü PMI ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.