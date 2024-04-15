Fitch Ratings, QNB Finansbank'ın (QNBFB) kredi notunu yükseltti
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, QNB Finansbank'ın (QNBFB) kredi notunu yükseltti.
QNB Finansbank (QNBFB), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek Fitch Ratings'in kararı hakkında bilgi verdi.
Buna göre Fitch Ratings, 8 Nisan'daki raporuyla QNB Finansbank’ın finansal kapasite notunu 'b-'den 'b' seviyesine yükseltti. Diğer notlar ise mevcut seviyelerinde teyit etdildi.
Bankanın güncel kredi derecelendirme notları ve not görünümleri şöyle:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B/ (Görünüm: Pozitif)
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B+/ (Görünüm: Pozitifi)
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B
Finansal kapasite notu: b
Hissedar destek notu: b
Uzun vadeli teminatsız borçlanma notu: B
Kısa vadeli teminatsız borçlanma notu: B
Sermaye benzeri tahvil notu: B-