Forte halka arzı başladı mı? Talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse kodu nedir?

Forte halka arzı başladı mı? Talep toplaması kaç gün sürecek? Forte hisse kodu nedir? Lot fiyatı ne kadar? Forte eşit dağıtım mı yoksa oransal dağıtım mı olacak? Aracı bankalar hangileri? İşte detayları...

Forte Bilgi İletişim halka arzı başladı mı?

Forte Bilgi İletişim halka arzı 8 Haziran itibarıyla başladı.

Forte Bilgi İletişim talep toplaması kaç gün sürecek?

Talep toplama 8 - 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve toplamda 2 gün sürecek.

Forte Bilgi İletişim hisse kodu nedir?

Forte Bilgi İletişim hisse kodu #FORTE olarak açıklandı.

Forte Teknoloji İletişim kaç lot veriyor? Lot fiyatı nedir?

Forte Bilgi İletişim şirketi 22,000,000 lot veriyor. 12,12 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Forte Bilgi İletişim eşit dağıtım mı yoksa oransal dağıtım mı olacak?

Forte Bilgi İletişim halka arzı eşit dağıtım olacak.

Forte Bilgi İletişim halka arzında hangi bankalar var?

Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları..