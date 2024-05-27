FTSE endekslerine altı Türk hissesi eklendi

Endeks sağlayıcı FTSE Russell tarafından hazırlanan FTSE Global Hisse Senedi Endeksleri'ne çeyreksel değişiklikler belli olurken, bazı Türk hisselerinin de endekslere dahil edildiği görüldü.

Şirketin internet sitesinden duyurulan değişikliklere göre Mid Cap Endeksi'ne Agrotech ve Tab Gıda eklendiler.

İki hissenin endekse eklenme nedeni halka arz olarak açıklandı.

Agrotech 23 Kasım 2023 tarihinde, Tab Gıda ise 26 Ekim 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı.

Agrotech ve Tab Gıda, FTSE All World ve FTSE All-Cap endekslerinde de yer aldı.

Micro Cap Endeksi'ne de Batı Ege GYO, MHR GYO, Meka Beton ve Tureks Turunç Madencilik dahil edildiler.

Endeks değişiklikleri 7 Haziran seas kapanışından sonra uygulanacak, 10 Haziran 2024'te etkin hale gelecek.