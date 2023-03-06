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  3. Göknur Gıda’nın halka arz büyüklüğü 871,8 milyon TL oldu
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Göknur Gıda’nın halka arz büyüklüğü 871,8 milyon TL oldu

Göknur Gıda halka arzında hisse başına 11 TL’den 79,3 milyon adet hisse satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 871,8 milyon TL olarak kaydedildi.

Haber Merkezi
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İşleme aracılık eden Yapı Kredi Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen hisselerin yüzde 72’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3’ü de şirket çalışanlarına tahsis edildi.

Açıklamaya göre halka arzda toplam 904 bin 968 yatırımcıdan halka arz edilen 79,25 milyon TL nominal değerli payların 7,93 katına denk gelen 628,3 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

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