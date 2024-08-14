Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil 67 hisse yükselirken, 31'i değer kaybetti

Dün 9.920,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 56,06 puan ve yüzde 0,57 artışla 9.976,68 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,47 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.933,08 puana çıktı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.905,55, en yüksek 9.989,92 puanı gördü.

Altının ons fiyatı 2 bin 473 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2850 ve dolar/yen paritesi 147,10 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5540 liradan, Euro 36,9790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 473 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yatay seyirle 80,5 dolardan işlem görüyor.