Haftanın ilk işlem gününde Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izleniyor. Gündemin odağında ise tüm piiyasalarda olduğu gibi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer alıyor. Analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söylüyor.

ÇİN GSYH'sinde yüzde 4,7'lik artış

15 Temmuz'da açıklanan verilere göre, Çin'de 2. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak beklentilerin altında kaldı. Perakende satışlar ise yüzde 2 artarak Aralık 2022'den beriülkedeki en yavaş artışını kaydetti. Analistler, açıklanan verilerin ardından Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atabileceğini kaydetti.

Tatil nedeniyle Japon borsası işleme kapalı

Dolar/yen paritesi, yatay seyirle 158,2'de bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi, bir önceki kapanışın yüzde 0,14 üstünde 2.861 puandan günü tamamladı. Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde yatay seyirle 2.971 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 18.026 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 80.729 puanda bulunuyor.

Japonya'da ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.