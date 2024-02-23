Halka arz geliri kapasite ve enerji yatırımlarında değerlendirilecek

Halka arz fiyatı pay başına 39,24 lira olarak belirlenen şirketin 72 milyon 252 bin 259 lira sermaye artırımı, 24 milyon 84 bin 86 lira ortak satışı olmak üzere nominal değeri 96 milyon 336 bin 345 lira olan payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 20,1'i halka açılmış olacak.

Şirketin dün başlayan talep toplaması bugün de devam ediyor. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 49'u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve yüzde 1'i de Oba Makarnacılık çalışanlarına ayrıldı.

Oba Makarnacılık Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, "Halka arz gelirlerimizin yaklaşık yüzde 50'sini ürün çeşitlendirme, kapasite yatırımları ve enerji yatırımlarında değerlendiriyor olacağız." diye konuştu. 2023’te 12 milyar ciroya ulaştıklarını söyleyen Cıncıkcı, cironun yüzde 70'inin ihracattan geldiğini ifade etti.

Günlük 2 bin ton makarna üretimi gerçekleştiriliyor

Cıncıkcı, 2005'te tesisi aldıklarında 80 ton kapasiteli bir üretim tesisi olduğunu ve 2010'da yaptıkları yeni yatırımlarla Türkiye'nin en büyük makarna üretim tesisini hayata geçirdiklerini söyledi. Cıncıkcı, "2010'da Gaziantep 4. organize sanayi bölgesinde yeni fabrikamızın inşaatına başladık ve o zamanın en yüksek üretim kapasitelerinden birine ulaştık. Ardından 2017'de Sakarya Hendek'te üretim tesisi aldık.

İki fabrika toplamında günlük 3 bin ton buğday kırma, 2 bin ton makarna üretimi gerçekleşmekte" diye konuştu. 2019'da Sakarya fabrikasında tek hatla üretime başladıkları noodle ürününde 2020 sonunda kapasitenin yeterli gelmemeye başladığını ve yeni bir yatırım ihtiyacı doğduğunu belirten Cıncıkcı, bu yatırımla noodle hattı sayısını 1'den 4'e çıkarttıklarını ve 90 milyon porsiyondan 985 milyon porsiyon kapasiteye ulaştırdıklarını ifade etti.

“Türkiye küresel makarna pazarında kritik bir oyuncu"

Küresel makarna pazarının yaklaşık 66 milyar dolar tutarında olduğunu dile getiren Cıncıkcı, Türkiye’inin hem üretim hem ihracat anlamında küresel makarna pazarında kritik bir oyuncu olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin üretimde, Amerika ve İtalya'dan sonra üçüncü olduğunu söyleyen Cıncıkcı, Türkiye'de yapılan makarna üretiminin yüzde 25'inin Oba Makarnacılık tesislerinde gerçekleştiğini belirtti. Türkiye’nin ihracatta da oldukça kilit bir aktör olduğunun altı çizen Cıncıkcı, “İtalya'nın ardından 2. sırada yer almakta. Biz de Türkiye'nin ihracatından yaklaşık yüzde 30 pay almaktayız" dedi.