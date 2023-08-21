Halka arz olan Baydöner için gong töreni

Borsa İstanbul verilerine göre 15 - 16 Ağustos tarihlerinde şirketin 18 milyon adet B grubu payına 3,23 kat talep geldi.

Baydöner’in halka arzında 1 milyon 262 bin 310'u yurt içi bireysel, 1851'i yurt dışı bireysel, 54 adedi de yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 1 milyon 264 bin 215 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Baydöner Restoranları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yılmaz ile şirketin yöneticileri katıldı.

'Üretim yapacak, istihdamı artıracak'

Törende konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun şunları söyledi: “Baydöner, ülkemizin dört bir yanında geniş şube ağıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Halka arz geliri ile bir yandan yeni şube açarak büyüyecek olması, diğer yandan et işleme tesisi yatırımı yaparak üretim yapacak ve istihdamı artıracak olması nedenleriyle şirketimizi Borsamızda görmekten dolayı çok mutluyuz.

'Başarılı bir halka arz'

Baydöner gibi özellikle markalaşmış şirketlerimiz ülkemizin birer milli değeridir. Kolay oluşmayan marka değerlerimizin, bu milli değerlerimizin yıllar sonra kayıp olmaması, sonraki nesillere de sağlıklı bir biçimde aktarılabilmesi için şirketlerimizin yatırımlarını özsermaye ile yapmaları ve kurumsallaşmalarını artırmaları çok önemlidir. İşte bu noktada sermaye piyasalarının sunduğu imkanlar şirketlerimiz için çok kıymetlidir. Baydöner, 378 milyon TL halka arz büyüklüğü ve 1 milyon 264 bin yatırımcı ile başarılı bir halka arz geçekleştirmiştir."

'Sorumluluk yüklendi'

Baydöner Restoranları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yılmaz, halka arzın kendilerine sorumluluk yüklediğini belirterek "Nihai olarak toplumsal kalkınmayı hedef alan her şirket gibi bundan önce nasılsa bundan sonra da yaratacağımız en büyük değer; ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak olacaktır" dedi.

Yılmaz, şöyle devam etti: "Sözünü şimdi ve burada vermek isterim ki; operasyonlarını insana, topluma, çevreye ve dünya gezegenine yönelik sorumluluk bilinciyle yürüten, şeffaflığı benimseyen, üreten, hizmet eden, yatırım yapan ve istihdam yaratan bir kuruluş olarak daha nice yıllar varlığımızı sürdüreceğiz. Paydaşlık kültürünü benimseyen, birlikte büyümeye inanarak bize yatırım yapan, bireysel ve kurumsal tüm saygıdeğer yatırımcılarımıza teveccühlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum."