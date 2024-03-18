Halka arz takvimi: Bugün halka arz var mı? (18 Mart 2024)
Halka arz takvimi ile talep toplayacak yeni şirketler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gözler yeni halka arz olacak şirketlere çevrildi. Peki, bugün halka arz olan şirketler var mı?
Halka arz için SPK'ya başvuran şirketler listesinde 11 Mart itibariyle 73 şirket var.
Türkiye'nin önde gelen marka şirketlerinin yer aldığı halka arz listesindeki şirketler şöyle:
- Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
- Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
- Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
- Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
- Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
- Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
- Enda Enerji Holding A.Ş.
- Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
- Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
- Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Destek Finans Faktoring A.Ş.
- Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
- Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
- Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
- Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
- Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
- Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
- Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
- Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
- Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
- Koç Metalurji A.Ş.
- Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
- Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- GFS Holding A.Ş.
- Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
- Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
- Yeşil Global Enerji A.Ş.
- Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
- Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
- Koray Holding A.Ş.
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
- Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
- Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
- Cem Zeytin A.Ş.
- Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
- Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
- (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
- Alcas Metal Sanayi A.Ş.
- Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
- Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
- Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
- Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
- Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Smm Tekstil A.Ş.
- Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
- Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
- Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Netcad Yazılım A.Ş.
- Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
- OutMedya İletişim A.Ş.
- Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
- Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
- Sümer Faktoring A.Ş.
- Omega Elektrik Pano A.Ş
- N11- Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.
- Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.
- Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.