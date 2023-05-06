Halka arzı onaylanan Kayseri Şeker yatırımcı sunumu yapacak

Halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası'nda 9 Mayıs'ta yatırımcı sunumu yapılacak.

Fabrika'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, halka arz edilecek Kayseri Şeker, "KAYSE" hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek ve hisse fiyatı 16,27 lira olarak satışa sunulacak.

Dağıtımı yapılacak pay miktarı 106 milyon lot olup, hedeflenen halka arz büyüklüğü 1 milyar 724 milyon 620 bin lira gerçekleşmesi durumunda, halka açıklık oranı yüzde 15,1 olacak.

Yüzde 65'i yurt içi bireysele

Kayseri Şeker halka arzında, payların yüzde 65'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 5'i ise çalışan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara dağıtılacak.

Önümüzdeki hafta içinde talep toplamaya başlayacak olan Kayseri Şeker, 9 Mayıs'ta saat 17.00'de şirketin 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda halka arza ilişkin yatırımcı sunumu yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçi kuruluşu olan Kayseri Şeker'in 68. yılında halka arz edilerek borsada işlem göreceğini, halka arzın tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Arzın hayırlı olmasını dileyen Akay, "Kayseri Şeker'in yatırımcıya ve borsaya katma değer sağlayacağına inancım tamdır. Akıllı tarım, akıllı yatırıma dönüşüyor. Bir büyük hedefimizi daha gerçekleştirmenin, bir büyük başarıya daha imza atmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.