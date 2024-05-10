Hareket halka arz ediliyor

Türkiye’de ve uluslararası arenada; enerji, petrokimya, petrol ve doğalgaz, alt yapı inşaat ve gemi inşa sektörlerinde, yüksek mühendislik çözümleri ile standart dışı yük kaldırma, proje taşımacılığı, ekipman kiralama, montaj ve depolama hizmetleri sunan Hareket, halka arz için talep toplamaya başlıyor.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (YF) eş liderliğinde toplam 40 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 70 TL sabit fiyatla talep toplama 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 17 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Halka arzda, Hareket’in çıkarılmış sermayesi 96 milyon TL’den 115 milyon 200 bin TL'ye yükseltilecek. 19 milyon 200 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4 milyon 800 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzın 1 milyar 680 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 20,83 olacak.

Merkezi İstanbul’da olan, Avrasya, Orta Doğu ve Afrika’da hizmet veren Hareket’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “67 yıllık köklü sektör tecrübemizle; yük mühendisliği odaklı, standart dışı yük kaldırma, proje taşımacılığı, ekipman kiralama, montaj ve depolama hizmetlerini Türkiye’de ve üç kıtada sunmaktayız. Bu kapsamda Hareket; Osmangazi Köprüsü, Azfen Ace projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü, Star Rafinerisi, Senegal Stadyumu, Antalya Expo Kulesi, Navoi 1 ve 2, Guggenheim Abu Dabi müzesi, Katar Petrol ve Gaz NFE gibi mega projelere imza atmıştır. Şirketimiz, Türkiye’de ve dünyada yüksek mühendislik metotları içeren prestijli projelerin önde gelen aktörüdür.” ifadesinde bulundu.

“ICT50’ye göre Türkiye’de 1. Avrupa’da 4. ve dünyada 15. sıradayız”

International Cranes and Specialized Transport dergisinin taşıma kapasitesi üzerinden belirlediği IC T50-2023 endeksine göre; Hareket, Türkiye'de 1., Avrupa'da 4. ve dünyada 15. sırada yer aldığının altını çizen Altunkum, “Şirketimizin taşıma kapasitesi yaklaşık 38 bin ton olup, tek seferde ise 25 bin ton taşıyabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl Tuzla’da özel bir tersanede 11 bin 350 tonluk yük ile Türkiye’deki en ağır taşımayı biz gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

3,9 milyar TL özkaynak büyüklüğü

Küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini, strateji ve iş planlamalarına bu çerçevede şekil verdiklerini vurgulayan Abdullah Altunkum, bulundukları pazarlarda görülen yeni yatırımların ve uzun vadeli projelerin Hareket’in iş hacmine olumlu etki sağlayacağını belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün 3,9 milyar TL özkaynak büyüklüğüne sahip bir şirket olarak, 2023 yılında ciromuzun yüzde 50’sini yurtdışından sağladık. Şirket olarak globalleşme yolculuğumuzda bize eşlik eden 611 personelimiz ile hız kesmeden önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz. Nitelikli iş gücümüzü tamamlayan ekipman parkımıza; mega projelerdeki kaldırma operasyonlarında kullanılmak üzere 2.200 ton kapasiteli paletli vinci dahil ettik. Demonte halde bir yerden bir yere yaklaşık 150 nakliye aracı ile taşınan bu vinç tam konfigürasyon kurulduğunda 216 metreye ulaşıyor.”

Halka arz geliri yeni yatırım ve ekipmanlara ayrılacak

Halka arzdan elde edecekleri geliri yatırımda değerlendireceklerini vurgulayan Abdullah Altunkum, "İşletme sermayemizi güçlendirmenin yanı sıra elde edilecek net gelirimizin %50-60’ını makine, ekipman, tesis ve yeni proje yatırımlarında kullanacağız. Yatırımlarımızla sektörümüz için global bir oyuncu olarak varlığımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede hizmet verdiğimiz sektörlerin ülkemizde gelişimine ve büyümesine katkı sağlamayı, global bir oyuncu olarak dünya pazarlarında yer almayı hedefliyoruz. Hareket olarak sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verirken, yüksek mühendislik altyapımızla uluslararası ve kilit nitelikteki projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar çok sayıda projede yer alan Hareket’in, halka arz sonrası yepyeni başarı hikayelerine gelin hep beraber imza atalım.” dedi.