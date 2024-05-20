Hareket Proje halka arz büyüklüğü 1,68 milyar TL oldu
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz sonuçları açıklandı. Halka arzda birim fiyat 70,00 TL olarak belirlenirken 24 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.
Hareket Proje Taşımacılığı'nın halka arz büyüklüğü 1,68 milyar TL oldu.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Halka arzda birim fiyat 70,00 TL olarak belirlenirken halka arz edilen 24 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.
Toplam halka arz büyüklüğü 1,68 milyar TL oldu.
Açıklamada "Halka arzda, toplam 1.961.635 başvurudan, halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payların 4,25 katına denk gelen 101.901.886TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,27 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 13,18 katı, Hareket Grubu Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,03 katı talep gelmiştir." dendi.