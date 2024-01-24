Hindistan, 4’üncü büyük hisse senedi piyasası oldu

Hızlı ekonomik büyümesi ile son dönemde yatırımcıların gözdesi haline gelen Hindistan'ın borsa değeri ilk kez Hong Kong'u geride bıraktı. Bloomberg News'un haberine göre, Hindistan borsalarında işlem gören hisselerin toplam piyasa değeri geçtiğimiz pazartesi günkü kapanış itibariyle 4.33 trilyon dolara ulaşarak, 4.29 trilyon dolar olan Hong Kong'u geçti. Hindistan, dünyanın en büyük dördüncü hisse senedi piyasası konumuna geldi. Şu anda ABD 50.86 trilyon dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük pazarı konumunda.

Onu 8.44 trilyon dolarlık büyüklüğü ile Çin ve 6.36 trilyon dolarlık büyüklüğü ile Japonya takip etmekte. Hindistan'ın borsa değeri ilk kez 5 Aralık'ta 4 trilyon doları aştı. Piyasa değeri son 4 yılda yaklaşık 2 trilyon dolar arttı. Global X ETFs CEO'su Evan Metcalf, Hindistan’ın gidişatı için şunları söyledi: “Hindistan'ı sadece gelişmekte olan piyasalarda değil, dünya genelinde en iyi yapısal büyüme hikâyesi olarak görüyoruz.

Çin'in büyümesi durmuş ve belirsizliğe saplanmışken, Hindistan gelişmekte olan piyasaların büyüme motoru olarak ortaya çıkmak için nesiller boyu sürecek bir fırsata sahip. Demografik özellikler, eğitimli genç nüfustaki artış ve önemli yapısal reformlar peşinde koşan ilerici bir hükümet ile birlikte önemli bir avantajdır.”

Hindistan'ın GSYİH'si şu anda 3.7 trilyon dolar civarında. Ancak Deutsche Bank bunun 2030'a kadar ikiye katlanarak, 7 trilyon dolara çıkacağına inanıyor. Henley and Partners’ın raporuna göre de nüfusu 1.4 milyarı geçen Hindistan’da şahsi serveti 1 milyon dolar üzerinde 344 bin 600 varlıklı kişi bulunuyor. Serveti 100 milyon dolardan fazla Hintli sayısı da bin 78. Milyarder sayısı ise 123…

Yatırımcılar da Hindistan'ın potansiyelinin farkında. Dezan Shira & Associates'e göre, Hindistan Nisan 2000'den Mart 2023'e kadar yaklaşık 920 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşen dünyanın en zengin insanı Elon Musk da Hindistan’ı öve öve bitiremeyenlerden: “Hindistan dünyadaki herhangi bir büyük ülkeden daha fazla umut vaat ediyor. Tesla, insani olarak mümkün olan en kısa sürede Hindistan'da olacak, bundan eminim.”