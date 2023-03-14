Hitit'ten 2022'de 18,8 milyon dolarlık ciro

Hitit açıklamasına göre, geçen yıl 16 yeni partnerlik anlaşması imzalayarak 6 kıtada 64 hava yolu ve seyahat şirketine hizmet vermeye başlayan şirket, dünya sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Amerika kıtasından Avustralya'ya kadar tüm kıtaları kapsama alanına alan Hitit, bu performansıyla cirosunu önceki yıla göre yüzde 30 artırarak 18,8 milyon dolara, FAVÖK marjını ise yüzde 43'e yükseltmeyi başardı.

Borsa İstanbul'daki ilk yılını başarılı bir şekilde geride bırakan Hitit, uluslararası pazarlardaki genişlemesini sürdürdü ve 2022'de 16 yeni anlaşma imzalayarak ihracat yaptığı ülke sayısını 47'ye çıkardı.

Geçen yılın sonu itibarıyla 6 kıtadan 64 partner ile çalışmaya başlayan şirket, başarılı büyüme ivmesini finansallarına da yansıttı.

Halka arz ve başarılı global büyüme grafiği sonucu elde edilen gelirlerini ağırlıklı olarak AR-GE çalışmaları için kullanan şirket; yapay zeka uygulamaları, bulut teknolojileri ve yeni iş kollarını kapsayan geliştirme yatırımlarına hız verdi.

Hitit'te 2023 sonu itibarıyla dolar bazında ciroda yüzde 33-38 aralığında büyüme, FAVÖK'te yüzde 43-48, net karda yüzde 25-30 aralığında marj öngörülüyor.

Şirket tarihinin en hızlı büyümesini gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, 2022'de partner sayısında şirket tarihinin en hızlı büyümesini gerçekleştirdiklerini belirterek, ihalelerin yüzde 50'sini kazandıklarını, bunun sektör için çok yüksek oran olduğunu bildirdi.

Geçen yıl 16 tanesi yeni Hitit partneri ve 2'si teknoloji danışmanlığı/yazılım projesi olmak üzere 18 yeni anlaşma imzaladıklarını aktaran Karaağaç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avustralya'daki ilk partnerlik anlaşmamızı imzalayarak ihracat ayak izimizi 6 kıtaya yaydık. 47 ülkede toplam 64 partnere yazılım ihracatı gerçekleştirmeye başladık. 14 yeni partnerin kurulumları tamamlanarak SaaS modelinde tekrarlayan gelir üretir hale getirdik. Batı Avrupa'da Crane PSS kullanan yeni bir partner kurulumunu daha tamamlanarak hayata geçirdik. ADS gelişmeleri çerçevesinde acente dağıtım platformu için bir partner kurulumunu tamamladık, bir yeni anlaşma imzaladık. 2022'de SaaS gelirlerimizin temeli olan yolcu sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 arttı. Bu artışta yeni kazanılan partnerlerin yanı sıra mevcut iş hacimlerindeki artış da etkili oldu."

"Satış gelirlerinin yüzde 34'ü kadar Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik"

Nevra Onursal Karaağaç, geçen yılın ilk çeyreğinde halka açılan Hitit'in buradan elde ettiği finansal kaynağı yenilikçi teknolojiler için değerlendirdiğini belirterek, 2022'de 6,4 milyon dolarlık AR-GE yatırımıyla 3,8 milyon dolarlık lisans, donanım ve demirbaş yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Yatırım için "daha iyi müşteri deneyimi", "operasyonel mükemmellik" ve "gelir artırıcı faaliyetler" olarak 3 alan belirlediklerini aktaran Karaağaç, bulut altyapı, optimizasyon algoritmaları ve yapay zeka gibi alanlardaki faaliyetlerinden ve yatırımlarından bahsetti.

"Ciro ve FAVÖK 2019 verilerini aştı"

Hitit Mali İşler ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ Özmutlu da 2022 sonu itibarıyla ciro ve FAVÖK'ün 2019 verilerini aştığını, satış gelirlerinin Kovid-19 öncesinin yüzde 14 üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla şirketin nakit ve nakit benzerleri toplamının 20,4 milyon dolara ulaştığını aktaran Özmutlu, şunları kaydetti:

"Aynı dönem için banka kredileri ve finansal kiralama yükümlülükleri hariç nakit tutarı ise 18,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Buna paralel olarak FAVÖK marjımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6, Kovid-19 öncesi dönem olan 2019'a göre yüzde 2 yukarıda gerçekleşti. Yurt dışında büyüme stratejimiz sonucunda gelirlerimizin yüzde 85'i döviz bazlı, yüzde 15'i TL bazlı oluştu. Maliyetlerimizin ise yaklaşık yüzde 83'ü TL cinsinden gerçekleşti. Bu da bize döviz bazlı türbülanslara karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor."

Özmutlu , 2023 sonu beklentilerine işaret ederek, söz konusu öngörülere dair gelişmeleri titizlikle takip ettiklerini ve gerekli durumlarda güncellemeleri yatırımcılara duyuracaklarını bildirdi.