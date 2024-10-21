IBM, General Motors gibi şirketlerin bilanço verileri beklenirken New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalarak 43.222,21 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 5.857,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kayıpla 18.456,48 puana indi.

Yatırımcılar ABD ekonomisinin gücüne dair daha fazla ipucu verebilecek şirket bilançolarını beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi. Şimdiye kadar açıklanan bilançoların, yatırımcıların hisse senetlerinin daha da yükseleceği konusunda iyimser olmasını sağladığına işaret eden analistler, ancak ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşması ile jeopolitik risklerin devam etmesinin piyasalarda daha fazla dalgalanmaya neden olabileceğini söyledi.

Grev sonlanınca Boeing hisseleri değer kazandı

Hafta sonu Boeing'in sendika ile fabrika işçilerinin bir aydan fazla süredir devam eden grevini sonlandırabilecek bir anlaşmaya vardığı bildirilirken, şirketin hisseleri yeni haftaya yaklaşık yüzde 3,5 kazançla başladı.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın açıklamaları...

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarını düşürme yönündeki mevcut hareketi desteklediğini ancak sabırlı bir yaklaşımın gerekli olacağını belirtti. Logan, "Ekonomi şu anda beklediğim gibi gelişirse, politika oranını kademeli olarak daha normal veya nötr bir seviyeye düşürme stratejisi riskleri yönetmemize ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.