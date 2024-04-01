IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzına dört kat talep

IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı 27-29 Mart tarihlerinde Ak Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde gerçekleşti.

Halka arza, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan 4,11 kat talep geldi. Toplam 369 milyon 565 bin 717 adet payın 10 TL’den satışa sunulduğu halka arzda, IC Enterra Yenilenebilir Enerji 3,71 milyon başvuru ve dağıtım yapılan 3,59 milyon yatırımcı sayısıyla dikkat çekti.

Arz büyüklüğü 4 milyar TL'ye yakın

Yaklaşık 3,7 milyar TL halka arz büyüklüğüne karşılık, 15,2 milyar TL tutarında talebin geldiği IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzında, belirlenen tahsisat doğrultusunda, payların yüzde 75’i yurtiçi bireysel, yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji hisse kodu

Halka arzla IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka açıklık oranı yüzde 20,03 olarak gerçekleşirken, paylar Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da 'ENTRA' koduyla işlem görecek.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, halka arz sürecine yatırımcılardan yoğun ilgi gördüklerini belirterek “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin tamamını şirketin büyümesi ve yeni projelerin finansmanı için kullanarak, yenilenebilir enerji sektöründeki yerimizi daha da sağlamlaştıracağız” dedi.