İhracata çalışan Alcas Metal halka arz için SPK’dan onay bekliyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’nin önde gelen alüminyum profil üreticilerinden Alcas Metal, borsaya açılmaya hazırlanıyor. Halka arz için SPK’dan onay bekleyen şirket, 2024 ilk çeyreğinde devreye alacağı hammadde üretim tesisisinde 60 kişiye de ek istihdam sağlayacak. 2022 yılında satışları 1 milyar 150 milyon TL'yi bulan Alcas Metal, bu değerle İSO İkinci 500 listesinin 2022 sıralamasında 124 sıra birden yükselerek 370’inci oldu. 2022 yılında cirosunu yüzde 105 artıran şirket, ihracattaki çıtasını da yükseltiyor.

Üretiminin yüzde 75’e yakınını direkt ihraç eden Alcas Metal, 38 milyon dolarlık ihracatıyla TİM'in ‘En Büyük 1000 İhracatçı’ listesinde de 805’inci sıraya çıktı. Alcas Metal Sanayi AŞ CEO’su Mehmet Yılmaz, “Halktan aldığımız güçle büyürken kazancımızı halka paylaşmak adına halka arz için başvurumuzu yaptık. Halen SPK onayı bekliyoruz. Halka arzdan elde edilecek geliri yatırıma dönüştüreceğiz” dedi.

Şirketin yüzde 30’unun halka arz olacağını açıklayan Yılmaz, şunları söyledi: “Yaptığımız yatırımların sonucunda, katma değerli ürünlerin siparişlerindeki artış satışlarımıza olumlu yansıdı. Bugün 36 bin metrekare kapalı alanda 5 ekstrüzyon hattı ile tam entegre şekilde üretim yapıyoruz.”

2024’te kapasite 2 kat artacak

Yeni yatırımla birlikte yıllık 34 bin ton üretim kapasitesine ulaşan tesiste şu anda kapasite kullanımının yüzde 40 bandında olduğunu açıklayan Yılmaz, 2024 yılı içerisinde tam kapasite kullanım oranına ulaşmayı hedeflediklerini aktardı. 1992 yılında alüminyum toptancılığı ile başlayan yolculuğu bugün dünyanın sayılı üreticileri arasına taşıdıklarını anlatan Yılmaz, alüminyum profil üretiminin yanında küçük çaplı alüminyum giydirme cephe doğrama bölümleri olduğunu da aktardı. Yılmaz, uygulama bölümünün ciro içindeki payını yüzde 10 olarak açıkladı. Öte yandan ihracatta özellikle ABD pazarında büyümeye odaklandıklarını söyleyen Yılmaz, toplam 34 ülkeye ürün sattıklarını belirtti.

Yeni presler ve hammadde tesisi devreye alınıyor

2021-2022 arasında toplamda 15 milyon dolarlık yatırım yaparak lrofil üretim kapasitesini yaklaşık 2 kat artıran Alcas hammadde üretimini de gündemine alarak 3 milyon dolar yatırım yaptığı hammadde tesisini yılın ilk Çeyreğinde devreye almaya hazırlanıyor.

Tüm bu yatırımların devreye girmesi ile 2024 de 200 kişilik de ek istihdam sağlanacak.. Arz-talep dengesindeki istikrara bağlı olarak bazı yatırım planları olduğunu anlatan Mehmet Yılmaz, “100.000 m2 lik bir tesis kurarak çok daha yüksek kapasitede üretim yapmak planlarımız arasında. Halka arzdan elde edilecek gelirlerle bu yatırımı ve istihdamı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye alüminyum pazarında hammaddenin ithalat yoluyla karşılandığını ifade eden Yılmaz, “Devreye alacağımız hammadde üretim tesisimizde, aldığımız yarı hammaddeleri tam hammaddeye dönüştüreceğiz. Bunu katma değerden ziyade tedarik zincirimizin kesintiye uğramaması için bu yatırımı yapıyoruz” dedi.

“Türkiye tüm dünyaya alüminyum satıyor”

Türkiye’nin özellikle alüminyum profil üretiminde çok iyi bir noktaya geldiğini söyleyen Mehmet Yılmaz, “Bütün dünyaya alüminyum satıyoruz. Şu anda firmalarımız en az yüzde 30-40 kapasiteyle ihracata çalışıyor. Gerek makine, gerekse yan sanayisi açısından çok ileri noktadayız. AB’nin sınırda karbon uygulamasında da en uyumlu sektörlerden biriyiz. Firma olarak da hammadde tesisimiz devreye girince sertifikalandırılması gerekecek. O konuda danışmanlık hizmeti alıyoruz, sertifika sürecimiz başladı. Tahminen ilk çeyrekte bitecek” dedi.

“Eximbank kredilerinin artırılması lazım”

İhracata dönük üretim yapan bir firma olarak son dönemlerde ekonomi yönetiminin ihracatçıyı desteklemek adına attığı adımları ‘olumlu’ olarak yorumlayan Mehmet Yılmaz, “Biz de çeşitli Eximbank kredileri kullandık. Ancak limit artırılmasına rağmen hala kredi miktarları çok yeterli değil. Bunun artırılması gerekiyor. Yönetimin ihracata olan bakışı her zaman pozitifti. Son dönemlerde de bir rahatlama söz konusu, finansa erişim açıldı ama bu sefer de finans maliyeti çok arttı. O da erişebilmeyi yine zorlaştıran bir unsur. TL cinsinden kredi kullanmak zor. O nedenle firma olarak yeni kredi kullanmamaya çalışıyoruz” yorumunu yaptı.