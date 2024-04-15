İran’ın İsrail’e başlattığı saldırı piyasalarda tansiyonu artırdı

Birol BOZKURT

Ramazan bayramına adeta bayram havasında giren ve üst üste rekorlar kıran Borsa İstanbul’da, İran-İsrail gerginliğinin rekor serisinin bir süre ertelemesi bekleniyor. Seçimlerin ardından sallantılı birkaç gün geçirdikten sonra hızlı bir yükseliş trendine giren BIST 100 Endeksi geçtiğimiz cuma günü bir günde yüzde 5,37 oranında yükselerek haftayı 9 bin 618 puandan yeni bir rekorla tamamlamıştı.

Bayram öncesi 1,5 günlük kısa haftanın ilk işlem gününde de yükselişine devam eden endeks geçen haftayı yüzde 2,03 artışla 9 bin 814 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden tamamladı. İran’ın İsrail’e karşı önceden haber vererek başlattığı drone saldırısının kısa süreli tedirginlik yaratmasını bekleyen uzmanlar bayram sonrası yükselişin devam etmesini beklerken, özellikle yabancıların dönmesiyle yeni bir ralli döneminin başlayabileceğine işaret ediyor.

Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 50’ye çıkarmasıyla birlikte hızlı bir yükseliş trendine giren mevduat faizlerinin borsanın seyrini nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Geçtiğimiz hafta bankaların 1 ile 3 ay dönem için Türk lirası cinsinden mevduata uyguladığı faiz oranı yüzde 59,5’ten yüzde 64,3’e çıktı. Merkez Bankası’nın son günlerde güçlü alımlarına rağmen dolar/TL kuru 32,35 seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın bu dolar alımlarının sebebi olarak yüklü bir yabancı fon girişi olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca hisse senedi piyasalarında beş hafta üst üste yabancı çıkış yaşandıktan sonra son iki haftada yüklü alımlar geldi. 22 Mart haftasında 429 milyon dolar ve 29 Mart haftasında 267 milyon dolar yabancı alım gerçekleşti. Sadece mart ayının ikinci haftasındaki yabancı alımı 696 milyon dolar oldu. Türkiye’nin risk priminde de iyileşmenin devam etmesini bekleyen uzmanlar yabancı ilgisinin bayram sonrası hızlanacağı görüşünde.

Küresel piyasalarda savaş gerginliği

Analistler, küresel pay piyasaların, İran-İsrail arasında yaşanan gerginliğe negatif tepki vermesini bekliyor. Uzmanlar bu gerginliğin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını belirterek bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin 900 seviyesinin direnç, 9 bin 700 ve 9 bin 600 puanın destek konumunda olduğunu söylüyor.

Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Müdür Yardımcısı Halime Güçlü: Borsada kâr realizasyonları görülebilir İran’ın İsrail’e karşı yapmış olduğu saldırı sonrası İran’ın “saldırının bu boyutta kalacağı” açıklaması ve İsrail’in de buna uyarak saldırıların devamını getirmemesi durumunda, jeopolitik riskler sınırlı kalacaktır. Ramazan Bayramı’nda, ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentinin üzerinde olmasına rağmen - jeopolitik risklerin gölgesinde - Ons Altın ve Ons Gümüş’teki yükseliş devam etti.

Cuma günü de ABD borsaları negatif kapanış yapmıştı. Bu gelişmeler neticesinde, yeni haftada Kızıldeniz üzerinden petrol ticaretinde aksama olması durumunda petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlenebilir. Ons Altın ve Ons Gümüşün, yine mevcut bölgesel riskler sebebiyle yukarı yönlü bir açılış yapması muhtemel olmakla birlikte, mevcut durumun stres seviyesi yükselmediği hâlde, fiyatlarda dengelenme görülebilir. Borsa İstanbul’da da, Ramazan Bayramı arifesinde takas avantajı ile yaşanan yükselişin, kâr realizasyonu yaşanabilir. Bölgesel jeopolitik tansiyon yükselmezse dengelenmeyi BIST100’de de görebiliriz.

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke: Endekste 400 dolara doğru yükseliş görebiliriz 9 bin 800 direncinin özellikle İran İsrail gerginliği ile bir süre daha kar satışları için önemli seviye olacağını düşünüyorum. Geri çekilmelerde 9 bin 280 ve 9 bin 400 seviyelerini yakından takip edeceğiz. İsrail’in cevap vermeyip gerginliğin azalmasıyla birlikte geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 8 bin 700 desteğinin üç sefer test edilmesiyle başlayan yükselişte bandın üst sınırı 9 bin 800 seviyesine kadar gelmiş gözüküyoruz. Bu yükseliş hareketi bankalar ve holdinglerde bir miktar yorulma ve kâr satışları getirse bile olumlu görüntünün korunacağını ve düşüşlerin alım fırsatı olduğu dönemin devamını bekliyor olacağız. Özellikle yeni not artışları süreci olumlu raporlar ve yurtdışı temasların artması ile birlikle geride kalan büyük kağıtların da desteğiyle 9 bin 800 üzerinde kapanışlar 11 bin seviyesine doğru hareketi yakın bir dönem içerisinde bize getirebilir. Kısaca özetlemem gerekirse bir süre daha 9 bin 800 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyeden gelen kar satışları alım fırsatı doğaraktır. Ana yönün yukarı olduğu doğru sektör ve kağıtların öneminin arttığının tekrar altını çizmekte fayda var. Yıl içerisinde 400 dolar seviyesine doğru yükselişleri bekleyebiliriz.

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer: Geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyorum İran-İsrail arasındaki gerilimle birlikte jeopolitik rasyonun artması ile birlikte piyasalar buna tepki vermek isteyecektir. Şu anda piyasaların yaşadığı şey bir kara kuğu olarak görülebilir. Dolayısıyla bunun etkilerini piyasaların hepsi tepki olarak verecektir diye düşünüyorum. Bizim için en önemli şey CDS’in düştüğü ve yabancıların bizim hikayemize ilgi gösterdiği bu dönemde hem yabancı sermayenin gelmesinin durması, hem de CDS’lerin yukarı yönlü bir seyir izlemesi iki risk olarak gündemde olabilir. Bunun dışında rekor seviyeleri test ettiğimiz bir Borsa İstanbul vardı. Buradan kâr realizasyonu için de bir bahane olmuş oldu.

Ancak genel olumlu tablo değişmediği sürece geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz. Tabii jeopolitik tansiyondaki şiddet burada çok önemli olacaktır. Açıkçası bu hafta biraz belirleyici olacak diye düşünüyorum. Piyasaların açılışında satış ağırlıklı bir hava hakim olacak gibi görünüyor. 9 bin 450 seviyesi üzerindeki seyirler sürdüğü sürece yükseliş potansiyelinin sürmesini bekleriz. Bir süredir devam eden yatay bant hareketinin simetrik hedefini aldığımızda teknik olarak 10 bin 300 seviyesine doğru ilerleyen günlerde güçlenme potansiyeli artabilir. Borsanın dolar bazında zirve seviyelerini test edip etmeyeceğini sıcakparanın ne hızla gelip gelmeyeceği belirleyecektir.