İzdemir Enerji, Tatlıpınar Enerji ve Ofis Yem'de halka arz tarihleri belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzdemir Enerji Elektrik Üretim, Tatlıpınar Enerji Üretim ve Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret'in halka arzını onaylamıştı.

İzdemir Enerji talep toplama ne zaman, fiyatı ne?

İzdemir Enerji şirketi için talep toplama tarihi 10 - 11 Ağustos olarak belirlendi. Hisse kodu 'IZENR' olan İzdemir Enerji'nin hissesi 19 liradan satılacak.

Halka arzın büyüklüğü 2,6 milyar TL; açıklık oranı ise yüzde 24,02 olacak. Toplamda 115,1 milyon adet lot dağıtılacak.

Tatlıpınar Enerji talep toplama ne zaman, hisse kodu ve fiyatı ne?

Tatlıpınar Enerj için talep toplama tarihleri 9 - 11 Ağustos tarihleri belirlendi. Hisse kodu 'TATEN' olan şirketin bir hissesi 22,5'tan satılacak.

Tatlıpınar Enerji'nin halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL olacak. Halka arz açıklık oranı yüzde 25,04 olarak belirlenen şirket 70,2 milyon lot dağıtacak.

Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret'in halka arzı ne zaman, hisse kodu ne, fiyatı ne kadar?

Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, 10 - 11 Ağustos'ta talep toplayacak. Hisse bedeli ise 27,2 olacak. Ofis Yem Gıda halka arzının büyüklüğü 618 milyon TL olarak açıklandı. Halka arz açıklık oranı yüzde 15,56 olan şirket 27,7 milyon lot dağıtacak.