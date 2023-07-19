Kaleseramik'in halka arzı onaylandı
Türkiye’nin lider seramik karo üreticisi Kaleseramik, 25 lira fiyatla halka arz kararı aldı.
Kale Grubu iştiraki Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.’nin sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
SPK onayı sonrası, Kaleseramik’in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, mevcut çıkarılmış sermayesinin 405.388.195,51 TL’den 514.778.660,51 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 109.390.465 TL nominal değerli paylar 25 TL olarak belirlenen halk arz fiyatı üzerinden satışa sunulacak.
Kaleseramik’in artırılmış sermayesinin yüzde 21,25’ine denk gelen payların halka arzı için 20 - 21 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacak.
Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda, sabit fiyat ile talep toplama yöntemi uygulanacak.