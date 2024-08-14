Kıraç Galvaniz halka arz halka arz oluyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Kıraç Galvaniz halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Kıraç Galvaniz halka arzı ne zaman başladı?

Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama süreci 14 Ağustos ve 15 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kıraç Galvaniz halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç TL?

Halka arz başvurusu onaylanan Kıraç Galvaniz'in halka arzında sermaye 125 milyon TL'den 170 milyon TL'ye yükseltilecek ve 1 TL nominal değerli paylar 24 TL'den satılacak.

Kıraç Galvaniz halka arzı kaç lot verir?

250 bin kişi: 108 Lot 2592 Lira

300 bin kişi: 90 Lot 2160 Lira

350 bin kişi: 77 Lot 1848 Lira

450 bin kişi: 60 Lot 1440 Lira

500 bin kişi: 54 Lot 1296 Lira

600 bin kişi: 45 Lot 1080 lira

750 bin kişi: 36 Lot 864 lira

Kıraç Galvaniz halka arz hangi bankalarda var?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Acar Menkul Değerler A.Ş., Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Akbank T.A.Ş., Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Colendi Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,DenizBank A.Ş., Dinamik Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Bankası A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ing Bank A.Ş., Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Fibabanka A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş., Piramit Menkul Değerler A.Ş., Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Qnb Finansbank A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T., Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Pay Menkul Değerler A.Ş., Prim Menkul Değerler A.Ş.

Kıraç Galvaniz halka arz katılım endeksine uygun mu?

Paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Diğer yandan Kıraç Galvaniz halka arzın katılım endeksine uygun olduğu görüldü.

Fon kullanım alanları

İzahnamede elde edilecek fonların kullanım alanları şu şekilde beyan edildi:



*Devam eden tesis ve makine yatırımları: %45



*İşletme sermayesi: %40



*Finansal borç ödemeleri: %15

