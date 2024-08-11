Kıraç Galvaniz halka arz oluyor: 14-15 Ağustos'ta talep toplanacak

Şirket 125 milyon TL olan sermayesini 170 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 45 milyon TL payı halka arz edecek.

1 TL nominal değerli paylar 24,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek arzın ardından halka arz büyüklüğü 1,08 milyar TL, halka açıklık oranı %26,47 olacak.

Kıraç Galvaniz Borsa Kodu "TCKRC" olarak belirlendi.

Gürcistan ve Romanya'da şube

2006 yılında Kıraç Group bünyesinde sıcak daldırma galvanizleme hizmeti vermek amacıyla kurulan Kıraç Galvaniz, Türk sanayinin gelişen merkezi Bursa’da 4.166 m²’lik galvanizleme üretim tesisi, 5.548 m²’lik metal imalat tesisi olmak üzere toplam 9.714 m²’lik iki üretim tesisinde faaliyetlerine devam ediyor. Şirketin üretim kapasitesinin arttırılması ve devam eden yatırımların devreye alınması amacıyla Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde tesis yatırımına başlanmış olup 54.476 m² büyüklüğündeki arsa üzerine inşa edilmekte olan tesiste toplam kapalı alanın yaklaşık 27.871 m², açık alanın ise 26.605 m² olması planlanıyor. Kurulduğu yıldan bu yana Bursa bölgesindeki tek sıcak daldırma galvanizleme tesisi olma özelliğini taşıyan şirket, 2010 yılında faaliyet alanını genişleterek çelik otokorkuluk sistemleri imalatı ve montajına başladı. Ülkenin önde gelen otokorkuluk tedarikçileri arasında yer alan Kıraç Galvaniz, 78.678 ton metal imalat kapasitesi ile ana faaliyetleri olan çelik otorkorkuluk imalatı ve sıcak daldırma galvanizlemenin yanı sıra motosiklet koruyucu bariyeri, ses ve gürültü bariyerleri, solar enerji sistemleri konstrüksiyonu imalat/montajı, çarpışma yastığı, trafik işaret ve levhaları, yaya korkuluğu satışı/montajı alanında da hizmet veriyor. Şirketin Gürcistan ve Romanya'da da şubesi bulunuyor.