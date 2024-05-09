Koç Metalurji halka arz halka arz oluyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Koç Metalurji halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Koç Metalurji halka arzı ne zaman başladı?

Koç Metalurji’nin halka arzı bugün başladı. 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak.

Koç Metalurji hisse fiyatı ne kadar?

Koç Metalurji hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.

Koç Metalurji lot dağıtımı nasıl olacak?

- 2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)

- 2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)

- 2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)

- 3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)

- 3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)

- 4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)

- 4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)

- 4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)

Koç Metalurji halka arz katılım endeksine uygun mu?

Koç Metalurji halka arzı katılım endeksine uygun olarak yapılacak.

Koç Metalurji halka arz fonunu nasıl kullanacak?

- Yüzde 35 Ham madde yatırımı.

- Yüzde 10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu.

- Yüzde 35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı.

- Yüzde 35 Ham made tedariki ve işletme sermayesi.