Koç Metalurji Yıldız Pazar'da ne zaman işlem görmeye başlayacak?
Koç Metalurji, 17 Mayıs tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Geçtiğimiz hafta yatırımcılardan talep toplayan Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) için borsada işlem görme tarihi belli oldu. Açıklama dün seans sonunda Borsa İstanbul A.Ş’den geldi.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Koç Metalurji A.Ş.'nin (Şirket) 125.000.000TL nominal değerli paylarının halkaarzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 455.000.000 TL nominaldeğerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kotaalınmıştır. Halka arzedilen Şirket payları 17/05/2024 tarihinden itibarenYıldız Pazar'da 20,50 TL/pay baz fiyat, "KOCMT.E" kodu ve sürekli işlemyöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sıradamaksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."