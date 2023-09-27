Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, dün zayıf gelen ABD verilerinin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller verdi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, Fed'in veri odaklı hareket edeceğini bildirdiğini anımsatarak, açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden greve katıldı

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek 2023 mali yılının bitimine günler kala federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçeye ilişkin Kongre'deki gelişmeler takip edilirken, ABD Başkanı Joe Biden, ülke tarihinde bir ilke imza atarak grevin devam ettiği otomotiv sektöründeki işçilere destek vermek amacıyla greve katıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), tüketicilerin harcamalarını kısması nedeniyle ABD'nin ekonomik büyümesinin gelecek yıl trendin altına düşebileceğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından yükselişine devam eden 10 yıllık ABD hazine tahvil getirileri, son 16 yılın zirvesinde seyrederken, dolar endeksi de 106,3'e çıkarak yaklaşık son 1 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile 17 eyalet başsavcısı, Amazon'a tekel gücünü yasa dışı şekilde kullanarak rekabete aykırı davrandığı iddiasıyla dava açtı. Söz konusu davanın ardından Amazon'un hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 1,45, Nasdaq endeksi yüzde 1,57 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarına dün negatif bir seyir hakim oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann, Banka'nın politika faizini zirveye çıkartıp çıkarmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirterek, enflasyonun devam etmesi halinde yeni faiz artışlarının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, İngiltere ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde sıfırdan yüzde 0,3'e yükselttiğini, gelecek yıl için ise yüzde 0,8'den yüzde 0,5'e çektiğini duyurdu. Açıklamada, ülkede yüksek enflasyon ve artan faizler nedeniyle oluşan ekonomik durgunluğun gelecek yıl da etkisini göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Düşüş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 1,0560'ı test ederek 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini indi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70, İtalya'da MIB 30 endeksi 1 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,97 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında da karışık bir seyir izleniyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün yaptığı açıklamada, ekonomik toparlanmayı desteklemek için politika ayarlamalarını hızlandıracağını ve para politikasını "kesin ve güçlü" bir şekilde uygulayacağını belirterek, likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını ve istikrarlı kredi genişlemesini sürdüreceğini duyurdu.

Ayrıca, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın polis gözetimine alındığına ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Analistler, ülkede bugün açıklanan sanayi karlarının ağustosta yıllık bazda yüzde 17,2 arttığını anımsatarak, bu durumun Çin ekonomisinde toparlanmaya işaret eden sinyallerden biri olduğunu söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kaybıyla günü 8.242,26 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 27,2538'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,2750 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

8.200 ve 8.100 puan destek konumunda

Ayrıca, Türkiye, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihraç edecek. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, "Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır." denildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.