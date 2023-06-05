Lojistik şirketi Pasifik Eurasia halka arz oluyor

Asya’dan Avrupa’ya Demir İpekyolu hayalinin gerçek­leşmesi için 2019 yılından bu yana ülkeler arası önemli anlaş­malara ve taşımalara imza atan, 2022 yılında havayolu ve deniz yolu taşımacılığına da girerek tüm taşıma modları ile lojistiğe yön veren Pasifik Eurasia halka açılıyor. Halk Yatırım konsorsi­yum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 6-7 Haziran tari­hinde talep toplanacak. Pasifik Eurasia’nın toplam 34 milyon TL nominal değerli hissesi halka açılacak. İzahnameye göre, söz konusu hisselerin halka arzı ile şirketin yüzde 20,24’ü halka açıl­mış olacak.

‘Sektörün üzerinde büyüyoruz’

Pasifik Eurasia Yönetim Ku­rulu Başkanı Fatih Erdoğan, şir­ketin kurulduğu 2019 yılından bu yana demiryolu taşımacılı­ğı alanında önemli ve ilkleri içe­ren adımlar attıklarını, bu sa­yede Çin’den Avrupa’ya uzanan Demir İpek Yolu Projesi’nin can­lanmasına ciddi katkı sağladık­larını söyledi. Erdoğan, mevcut müşteri portföyünün diğer ta­şıma ihtiyaçlarının karşılana­bilmesi amacıyla da havayolu ve deniz yolu taşımacılığı alanında hizmet vermeye başladıklarını, halka arzla birlikte lojistik sektö­rünün en güçlü oyuncularından biri haline gelmeyi hedefledikle­rini her şeye rağmen dünyada lo­jistiğin kesintiye uğramadan de­vam ettiğini ve sektörün yıldan yıla hızla büyüdüğünü söyledi.