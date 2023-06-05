Lojistik şirketi Pasifik Eurasia halka arz oluyor
Asya’dan Avrupa’ya Demir İpekyolu hayalinin gerçekleşmesi için 2019 yılından bu yana ülkeler arası önemli anlaşmalara ve taşımalara imza atan, 2022 yılında havayolu ve deniz yolu taşımacılığına da girerek tüm taşıma modları ile lojistiğe yön veren Pasifik Eurasia halka açılıyor. Halk Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 6-7 Haziran tarihinde talep toplanacak.
Asya’dan Avrupa’ya Demir İpekyolu hayalinin gerçekleşmesi için 2019 yılından bu yana ülkeler arası önemli anlaşmalara ve taşımalara imza atan, 2022 yılında havayolu ve deniz yolu taşımacılığına da girerek tüm taşıma modları ile lojistiğe yön veren Pasifik Eurasia halka açılıyor. Halk Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 6-7 Haziran tarihinde talep toplanacak. Pasifik Eurasia’nın toplam 34 milyon TL nominal değerli hissesi halka açılacak. İzahnameye göre, söz konusu hisselerin halka arzı ile şirketin yüzde 20,24’ü halka açılmış olacak.
‘Sektörün üzerinde büyüyoruz’
Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, şirketin kurulduğu 2019 yılından bu yana demiryolu taşımacılığı alanında önemli ve ilkleri içeren adımlar attıklarını, bu sayede Çin’den Avrupa’ya uzanan Demir İpek Yolu Projesi’nin canlanmasına ciddi katkı sağladıklarını söyledi. Erdoğan, mevcut müşteri portföyünün diğer taşıma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla da havayolu ve deniz yolu taşımacılığı alanında hizmet vermeye başladıklarını, halka arzla birlikte lojistik sektörünün en güçlü oyuncularından biri haline gelmeyi hedeflediklerini her şeye rağmen dünyada lojistiğin kesintiye uğramadan devam ettiğini ve sektörün yıldan yıla hızla büyüdüğünü söyledi.