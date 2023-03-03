Meral Akşener'in açıklamaları sonrası borsada düşüş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları sonrası BIST 100'de günlük düşüş yüzde 2.6'ya ulaştı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları sonrası borsada hareketlilik yaşandı. Akşenir açıklamaları ile BIST 100'de günlük düşüş yüzde 2.6'ya ulaştı.
Sabah saatlerinde güne yükselişle başlayan ve günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 azalışla 5.223,34 puana geriledi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,07 puan değer kaybetti.
Dün 5.261,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,70 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 5.244,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.195,66 ve en yüksek 5.298,39 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.