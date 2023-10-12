MHR Gayrimenkul halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?
SPK’nın halka arzına onay verdiği şirketlerden MHR Gayrimenkul halka arzı başladı. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Halka arz fiyatı nedir? İşte detayları...
MHR Gayrimenkul halka arzı kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Halka arz fiyatı nedir? İşte detayları...
MHR Gayrimenkul hisse kodu nedir?
Hisse kodu (bist) #MHRGY olarak açıklandı.
MHR Gayrimenkul halka arzı kaç gün sürecek?
MHR Gayrimenkul halka arzı 12-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
MHR Gayrimenkul halka arz fiyatı nedir?
MHR Gayrimenkul halka arzı 4,30 TL ile yapılacak.
MHR Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı, kaç lot verir?
Eşit dağıtım yapılacak olan MHR GYO halka arzın büyüklüğü 890 milyon TL olacak.
Halka arz açıklık oranı yüzde 25,03 olan MHR GYO halka arz 207.000.000 lot verecek.
Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek ortalama pay miktarı şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 104 lot (445 TL)
2,3 milyon katılımcı: 90 lot (387 TL)
2,5 milyon katılımcı: 83 lot (356 TL)
2,8 milyon katılımcı: 75 lot (318 TL)
3,3 milyon katılımcı: 63 lot (270 TL)
3,8 milyon katılımcı: 54 lot (234 TL)
MHR Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var?
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşları üzerinden başvuru yapılabilecek.