MHR GYO halka açılacak dönüşüme odaklanacak

Hamide HANGÜL

Maher Yatırım Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın iştiraki MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla ‘Borsadan Satış’ yöntemiyle halka arz ediliyor. Halka arzda, MHR GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 620 milyon TL’den 827 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle oluşan 207 milyon TL nominal değerli hisse, 4,30 TL’den satışa sunulurken, halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.

MHR GYO, halka arz gelirinin tamamını gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla yeni gayrimenkul alımı, kat karşılığı ve hasılat payı karşılığı projelerinin geliştirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanacak. Ayrıca, kentsel dönüşümde firma bazlı olası sıkıntıların bertarafı için bina tamamlama sigortasında kullanılması planlanıyor. Halka arz çalışmalarına 2023 yılı başlarında yoğunlaşan firma, SPK’dan 5 Ekim 2023’te onay aldı.

30 gün fiyat garantisi

Maher Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Erdemoğlu, düzenlenen basın toplantısında, MHR GYO’nun, eşit dağılım yapılarak halka arz edileceğini belirterek, “Oradaki hedeflerimiz, kitle, bireysel küçük yatırımcılar. Tabana yayılmasını istiyoruz yatırımın. Arz ettiğimiz rakamın yüzde 100’ü sermayeye eklenecek.

Firmamızın hiçbir borcu bulunmuyor ve hiçbir ortak satış da olmayacak. Şu anki arzda da olmayacak. Bundan sonra bir yıl boyunca da olmayacağını taahhüt ediyoruz. 30 gün de fiyat istikrar garantisi veriyoruz” açıklamasında bulundu.

"MB’den izni bekliyoruz"

Halka arz sonrasında hedeflerinin kısa vadede ilk 20, orta ve uzun vadede ilk 10 firma arasında girmek olduğunu belirten Erdemoğlu, “Burada bizim sigorta ve finansın da katkısının kaldıraç etkisi olacağına inanıyoruz. Amacımız 360 derece finansın etrafında dönmek. Yine bir şirketimiz var. Merkez Bankası’ndan faaliyet izni beklediğimiz. O da ödeme yöntemi ve elektronik para şirketi. Şu anki vizyonumuz bu yönde ilerliyor” diye konuştu.

Büyüme odaklarına yönelik bir soru üzerine Erdemoğlu, “İlk odağımız kentsel dönüşüm. Çünkü Türkiye’de bir deprem gerçeği var. O nedenle ciddi bir kentsel dönüşüm olacağına inanıyoruz. Bu konuda da yurt dışından, özellikle EBRD, Dünya Bankası gibi kuruluşlardan milyarlarca dolarlık krediler geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Ataşehir’de binlerce konutluk projelere talibiz"

Kentsel dönüşümde İstanbul’a odaklandıklarını söyleyen Erdemoğlu, lokasyonları Ataşehir, ardından Yeni Sahra olarak açıkladı. Erdemoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ataşehir her geçen gün cazibe merkezi oluyor. İnanılmaz potansiyel var orada.

İmzalanacak projelerimiz var. Orada amacımız ada bazında yapmak, binlerce konutluk projelere talibiz” diye konuştu. GYO’ların proje geliştirdiğinin altını çizen Erdemoğlu, şöyle devam etti: “Biz müteahhit değiliz ve müteahhit de olmak istemiyoruz. GYO’lar proje geliştiriyor ve finanse ediyorlar. Biz orada kendi alanında başarılı, düzgün işler yapmış, müteahhit firmalarımızla beraber ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.

Piyasa değeri 2.88 milyar TL

Ofis ve ticari gayrimenkulde faaliyet gösteren MHR GYO’nun portföyünde İstanbul Ataşehir’deki Quick Tower projesi ile Ankara Çankaya’daki Maidan İş ve Yaşam Merkezi’ndeki 3 bağımsız bölüm yer alıyor. Leed Platinum sertifikasına sahip sayılı ofis binalarından olan Quick Tower ve Maidan İş ve Yaşam Merkezi’nin kira gelirleri, doğrusal yöntemle gelir tablosuna aktarılıyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan raporlara göre, 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle MHR GYO portföyünün toplam piyasa değeri 2 milyar 880 milyon 980 bin TL (KDV Hariç) olarak hesaplanırken, raporda Quick Tower’ın piyasa değeri 2 milyar 856 milyon 245 bin TL (KDV Hariç), Maidan İş ve Yaşam Merkezi’n de yer alan 3 bağımsız bölümün piyasa değeri ise 24 milyon 735 bin TL (KDV Hariç) olarak belirtildi.