Midyeci Ahmet halka arza hazırlanıyor

2014’ten beri ‘Midyeci Ahmet’ ismiyle faaliyetlerde bulunan Ahmet Çiçek, Instagram hesabından yayınladığı videoyla şirketi halka arz etmeyi planladığını açıkladı.

Midyeci Ahmet borsaya girmek istediğini ve halka arz kararı almak üzere olduğunu belirtip şunları söyledi: “Halka arz kararı almak üzereyiz. Siz değerli müşterilerimizin yorumları çok önemli. Bu marka sizinle var oldu, krizlerde sizinle büyüdük. Uzak Doğu’dan inanılmaz bir pazar var. Bu pazara girmek istiyorum. Bu yüzden şirketi halka arz etmek kararı almak üzereyim. Ama öncelikle size danışmak istedim.”