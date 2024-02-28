Mogan Enerji halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Mogan Enerji halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Mogan Enerji halka arz ne zaman?

Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzında 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

Mogan Enerji borsa kodu ne?

Halka arz tamamlandıktan sonra BİST Yıldız Pazar'da şlem görecek olan şirketin borsa kodu MOGAN olarak belirlendi.

Mogan Enerji halka arz fiyatı ne?

TSKB ve İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık edeceği halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzın büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 10,76 olacak.

Mogan Enerji halka arz kaç lot verir?

Yaklaşık 4 milyon yatırımcının katılması beklenen bu halka arzda, kişi başı 47 lot ile 532 TL ya da kişi başı 51 lot ile 577 TL değerinde pay düşebilir.

2.1 milyon katılım olursa yaklaşık 100 lot (1333 TL)

2.5 milyon katılım olursa yaklaşık 84 lot (951 TL)

2.9 milyon katılım olursa yaklaşık 73 lot (827 TL)

3.3 milyon katılım olursa yaklaşık 64 lot (725 TL)

3.7 milyon katılım olursa yaklaşık 57 lot (645 TL)

4.1milyon katılım olursa yaklaşık 51 lot (577 TL)

4.5milyon katılım olursa yaklaşık 47 lot (532 TL)

4.9 milyon katılım olursa yaklaşık 43 lot (487 TL)

Mogan Enerji halka arz hangi bankalarda var?

Mogan Enerji halka arzı için Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve TEB başta olmak üzere pek çok banka ve aracı kurum üzerinden talepte bulunabilirsiniz. Mogan Enerji halka arzında aracı kurum ise İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Halka arza katılım sağlayabileceğiniz banka ve aracı kurumların tam listesi şöyle:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.