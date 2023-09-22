Moskova Borsası'nda Türk lirası fırsatı

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, piyasa katılımcılarının döviz üzerinden işlem yapmalarına yönelik seçeneklerin 25 Eylül itibarıyla genişletileceği belirtildi.

Piyasa katılımcılarının, merkezi karşı taraf (MKT) ile tezgâh üstü piyasa (OTC) işlemelerini artık TL-Rus rublesi, ABD doları-TL çiftleri ile gerçekleştirebilecekleri bilgisine yer verilen açıklamada, liranın yanı sıra Hong Kong doları-Rus rublesi ve ABD doları-Hong Kong doları döviz çiftleri ile de işlemler yapılabileceği bildirildi: "Söz konusu yenilik piyasa katılımcıları için fırsatları genişletecek ve yabancı şirketler de dahil olmak üzere müşterilere hizmet verme konusunda esneklik sağlayacak." Rus hükümeti, dün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "dost ve tarafsız" 30 ülkeden yatırımcılara Rusya'daki döviz piyasasında işlem yapma izni vermişti.