Nasdaq ilk kez 17.000'in üzerinde kapandı

Nasdaq yüzde 0,59 artışla 17.019,88'e yükselerek 17.000 seviyesini ilk kez aştı.

Yaşanan bu yükselişte en büyük rolü yüzde 7 yükselerek 1139,01 dolara çıkan Nvidia hisseleri oynadı. Seans sonrası işlemlerde de Nvidia hisseleri 1149,99 dolara kadar yükseldi.

S&P 500 günü sadece yüzded 0,02 artışla 5.306,04 seviyesinden tamamlarken, Dow Jones Sanayi Endeksi 0,55 ya da 216,73 puan düşerek 38.852,86 seviyesine geriledi.

Nvidia'nın rallisi piyasanın genelindeki sıkıntıları gizlerken, Dow, Merck'teki düşüşle ağırlaştı. S&P 500'deki 350'den fazla hisse senedi seans içinde düşüş gösterdiler. Endeksin sağlık hizmetleri, sanayi ve finans sektörlerinin tümü yüzde 1'den fazla ekside kapandı.