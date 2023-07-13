New York borsası, beklentilerin altında gelen üretici enflasyonun ardından yükselişle açıldı
New York borsası, ABD'de üretici enflasyonunun yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine inmesi sonrası güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artışla 34.412,31 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 4.491,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 artışla 14.021,15 puana çıktı.
ABD'de dün tüketici enflasyonunun ardından bugün de üretici enflasyonunun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren veriler sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık ve yıllık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.
Ülkede üretici enflasyonu, yıllık bazda 2020'deki deflasyondan bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.
Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasını yakında sonlandıracağına dair beklentileri artırdığını belirtti.