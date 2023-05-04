New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 azalarak 33.347,78 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,20 azalışla 4.082,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 12.997,34 puana indi.

Fed'in dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırması sonrası ülkedeki bölgesel bankalara ilişkin artan endişelerle pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Geçen yılın mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımını gerçekleştiren Fed, politika faizini 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına çıkardı.

Fed'in karar metninde, "yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin çıkarılması dikkati çekti. Söz konusu ifadenin açıklamadan çıkarılması, bankanın sıkılaştırma döngüsünde olası duraksamanın sinyali olarak yorumlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın haziranda faiz artışını durduracağına kesin gözüyle bakıldığını ancak politika metninde ve Powell'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin mesajların net olmadığını, açıklanacak makroekonomik verilerdeki sinyallerin öneminin artığını belirtti.

Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığına da işaret eden analistler, ancak Powell'ın dünkü toplantıda konuya ilişkin sorulara "Şu anda faiz indirimini düşünemeyiz." şeklinde yanıt verdiğini hatırlattı.

Öte yandan dünkü basın toplantısında bankacılık sektöründeki son gelişmelere değinen Powell, sektördeki koşulların mart ayının başından bu yana büyük ölçüde iyileştiğini, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dirençli olduğunu söyledi.

Ancak Powell'ın açıklamalarından saatler sonra finansal zorluklar yaşayan bölgesel bankalardan PacWest'in de satış dahil stratejik seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin haberler basında yer aldı.

Söz konusu haberlerin ardından bankadan bugün yapılan açıklamada stratejik varlıkların satışı dahil opsiyonların değerlendirildiği ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

PacWest hisseleri, gelişmelerin ardından yüzde 50'ye yakın değer kaybederken, diğer bölgesel bankalardan First Horizon'un hisseleri yüzde 40'a yakın ve Western Alliance'ın hisseleri yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Nisan ile biten haftada 242 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği ise 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

ABD'de dış ticaret açığı da martta aylık bazda yüzde 9,1 azalarak 64,2 milyar dolara düştü.