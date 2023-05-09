New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 33.589,85 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 4.124,25 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,5 azalarak 12.195,78 puana düştü.

ABD'de borç limiti açmazı ve para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken, pay piyasaları, yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verileri öncesi güne negatif seyirle başladı.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin temerrüde yol açabilecek borç limiti konusunda bugün Kongre liderleri ile yapacağı görüşmenin de yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.

Bankalarda kriz sürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Finansal İstikrar Raporu'nun mayıs sayısında, banka iflasları sırasında büyük mevduat çıkışları yaşayan bazı bankaların stres yaşamaya devam ettiği belirtilerek, bu gelişmelerin ileriye dönük kredi koşulları üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Ülkenin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın analistleri de müşterilerine bu yıl için Fed'in agresif faiz indirimi fiyatlandırmalarını azaltmalarını önerdi.

Öte yandan, Boeing'in hisseleri, İrlanda merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'ın siparişleri sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.