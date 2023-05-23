New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,29 azalışla 33.190,60 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,38 düşerek 4.176,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 kayıpla 12.652,88 puana geriledi.

ABD'de devam eden borç limiti tartışmalarında henüz anlaşmaya varılamaması nedeniyle oluşan belirsizlik yatırımcılarda endişelere neden olurken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limitini görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi.

Biden, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, McCarthy ile "temerrüde düşmeyi önleme ve ekonomi için bir felaketten kaçınma ihtiyacı" hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Temerrüdün söz konusu olmadığını ve ilerlemenin tek yolunun iki partinin de desteğini alan bir anlaşma olduğunu bir kez daha yinelediklerini belirten Biden, anlaşmazlık alanları olsa da müzakerelerin devam edeceğini aktardı.

McCarthy de "Henüz bir anlaşmaya varamadık, ancak fikir ayrılıklarımızın olduğu alanlarda tartışmanın verimli geçtiğini hissettim." diye konuştu.

Borç limiti müzakerelerini yürüten Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçilerin dünkü görüşmeler sonrasında borç limiti anlaşmasında hala çok uzakta olduklarını belirterek, görüşmelerin bugün de süreceğini kaydetti.

Cumhuriyetçi Patrick McHenry de borç limiti görüşmelerinde Beyaz Saray'dan bir aciliyet hissetmediğini savundu.

Öte yandan, Washington Post'ta yayımlanan bir haberde, hükümet ABD'nin temerrüde düşmesini önlemenin yeni yollarını ararken, Hazine Bakanlığı'nın da federal kurumlara yaklaşan ödemeleri daha sonraki bir tarihte yapıp yapamayacaklarını sorduğu öne sürüldü.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis FedBaşkanı Neel Kashkari, Fed'in ekonomiyi temerrüdün olumsuz etkilerinden korumasının hiçbir yolu olmadığını ifade etti.

Kashkari, enflasyonu düşürmeyi görev edindiklerine işaret ederek, faiz artışlarını bitirdiklerini söylemek istemediğini, oranların bu seviyelerden yükselmesi gerekebileceğini anlattı.