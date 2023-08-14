New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalarak 4.458,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kayıpla 13.599,00 puana geriledi.

Yatırımcılar yarın yayımlanacak perakende verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Analistler bu hafta açıklanacak Home Depot, Target ve Walmart gibi perakende devlerinin bilançolarının da ABD'li tüketicilerin durumuna ilişkin ip uçları vereceğine işaret etti.



Öte yandan Tesla'nın hisseleri, Çin'de bazı Model Y versiyonları için fiyatları düşürdüğünü açıklamasının ardından yüzde 3'e yakın değer kaybetti.