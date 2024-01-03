New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalışla 37.629,23 puana indi.S&P 500 endeksi yüzde 0,37 azalarak 4.725,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kayıpla 14.641,47 puana geriledi.

Makroekonomik verilerle tutanakların Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceği düşünülürken pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, hafta içince açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

ABD'de haftanın son işlem gününde açıklanacak istihdam raporunun önemine dikkati çeken analistler, bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısının da istihdam piyasasına ilişkin fikir verebileceğini kaydetti.

Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlamasının beklenmesine rağmen zamanlaması konusundaki belirsizlik sürerken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazla sıkılaşma olasılığının da devam ettiğini yineledi.

Barkin, ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" daha olası göründüğünü ancak kesin olmadığını aktardı.

Tahvil piyasasında ise Fed'in bu yıl umulduğu gibi agresif bir şekilde faiz indirimi yapamayacağına dair beklentilerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'e kadar çıktı.