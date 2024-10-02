New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 5.698,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kayıpla 17.867,12 puana geriledi.

Jeopolitik risklerin artması ve ABD'nin doğu yakasındaki limanlarda çalışan işçilerin grevinin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine dair endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumu risk iştahını törpülemeye devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını duyurmuştu. İsrail'in karşılık vereceğine yönelik tehditleri ve İran'ın karşılık verilmesi durumunda daha şiddetli tepki verileceğine yönelik açıklamalarının ardından bölgede gerilim yüksek kalmaya devam ediyor.

Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da tırmanan gerginliklerin küresel arzda aksamaya neden olacağı düşünceleri, piyasa oyuncularının arz endişelerini beslerken, petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde arttı. Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Yıllık ücret artışı ise eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi.

Analistler, özel sektör istihdamına ilişkin verilerin iş gücü piyasasındaki soğumanın hızlı olduğuna ilişkin endişeleri yatıştırdığını belirtti.

Kurumsal tarafta da Nike'ın hisseleri, üst yönetici değişikliği öncesi gelir hedefini geri çekmesi sonrası yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlattıkları grev ikinci gününe girdi. Ekonomistler, limanlardaki grevin tedarik zincirinde aksamalara ve fiyat artışlarına neden olabileceğinden endişe duyuyor.