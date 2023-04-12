New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 33.646,50 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalarak 4.091,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 kayıpla 11.929,34 puana indi.

Ülkede bugün açıklanan enflasyon verileri beklentilerin altında kalmasına rağmen, FOMC'nin son toplantısına ilişkin tutanakların resesyon endişelerini artırmasıyla pay piyasaları günü negatif tamamladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin mart ayı toplantısında faizin sabit tutulmasını değerlendirdiğini ancak son kararın 25 baz puanlık artış yönünde olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel etkileri göz önüne alındığında Fed yetkililerinin yıl sonunda hafif resesyon tahmin ettiği aktarıldı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 arttı.

ABD Başkanı Joe Biden, mart ayı TÜFE raporuna ilişkin değerlendirmesinde, "Bugünkü rapor, Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyede olan 12 aylık enflasyon oranı ile enflasyonla mücadelemizde devam eden ilerlemeyi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Biden, enflasyonun geçen yaz kaydettiği zirveden yüzde 45 düştüğüne dikkati çekerek, benzin fiyatlarının yaza göre 1,40 dolardan fazla azaldığını ve market fiyatlarının da Eylül 2020'den bu yana ilk kez gerilediğini vurguladı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun yavaşladığını ancak hala Fed'in yüzde 2 hedefiyle uyumlu bir şekilde düşmediğini belirtti.

Enflasyonun hedeflere geri dönmesinde birkaç aya daha ihtiyaç olduğunu ifade eden Barkin, talepte soğumaya rağmen enflasyonun "kırıldığına" dair henüz bir kanıt görmediğini kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de enflasyonu düşürmede daha fazla politika sıkılaştırmasına gerek duyulabileceğini ancak faiz artışları yapılmadan da ekonominin yavaşlamaya devam edebileceğini düşünmek için iyi nedenler olduğunu söyledi.

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 3'ün biraz üzerinde olmasını beklediğini kaydeden Daly, politika sıkılaştırmasının her toplantıda faiz artırımı beklemedikleri bir noktaya ulaştığını aktardı